В Башкирии произошло тройное ДТП с участием цементовоза

В Аургазинском районе Башкирии произошло тройное ДТП с участием цементовоза. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его данным, авария произошла на 75-м километре автодороги Уфа-Оренбург. Столкнулись цементовоз Volvo, легковой автомобиль Datsun on-DO и грузовой фургон "ГАЗель".

По предварительным данным, в результате аварии пострадали водители цементовоза и легкового автомобиля. Их госпитализировали. На месте происшествия работает полиция.