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02.10.2020 15:48
Рубрика: Общество

В Башкирии в лесу нашли запертого в клетке медведя

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Ишимбайском районе грибники обнаружили запертого в клетке медведя. На место выехали сотрудники минприроды Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: iStock
Мимо школы в Петропавловске-Камчатском пробежал медведь

По данным агентства, большую клетку с медведем грибники нашли недалеко от деревни Новоивановка.

Сообщается, что животное сильно истощено. Его подкармливали местные жители, но еды ему явно не хватает. И якобы ранее в клетке находился еще один медведь, но умер от голода.

В минприроды РБ отметили, что проверят информацию и затем сообщат результаты проверки.

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