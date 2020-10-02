В Башкирии в лесу нашли запертого в клетке медведя

В Ишимбайском районе грибники обнаружили запертого в клетке медведя. На место выехали сотрудники минприроды Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, большую клетку с медведем грибники нашли недалеко от деревни Новоивановка.

Сообщается, что животное сильно истощено. Его подкармливали местные жители, но еды ему явно не хватает. И якобы ранее в клетке находился еще один медведь, но умер от голода.

В минприроды РБ отметили, что проверят информацию и затем сообщат результаты проверки.