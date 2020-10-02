В Перми зоозащитник напал на чиновника, регулировавшего отлов собак

В Кировском районе Перми неизвестный мужчина напал на начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева во время рейда по отлову бродячих собак.

- Я выехал с ловцами на проблемные точки в Кировском районе Перми, где было несколько случаев покуса людей бродячими животными. На первом адресе собаку под снотворным не давали забрать зоозащитницы. Никакие разговоры и ссылки на законы не помогли договориться. На втором при попытке объяснить необходимость отлова я без разговоров получил удар кулаком в голову от мужчины крепкого телосложения. Пришлось даже от него бегать, пока за меня не вступился водитель муниципальной службы, - пояснил Дмитрий Андреев корреспонденту "РГ".

Всего в результате инцидента помимо чиновника городской администрации пострадали три сотрудника службы отлова бродячих животных, а также служебный автомобиль, в котором нападавший разбил стекла.

В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что в полицию поступило сообщение о нападении на сотрудника администрации города в Кировском районе. В настоящее время проходит проверка поступившей информации.