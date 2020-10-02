В Ульяновске и области перевыполнили план по вводу жилья

"В этом году правительством страны приняты важные решения по развитию строительной отрасли, стимулированию жилищного строительства. Мы последовательно выполняем цели нацпроекта "Жилье и городская среда", вводя новые квадратные метры, обеспечивая жителей региона доступным жильем и комфортной средой. В 2020 году мы должны ввести в эксплуатацию 1,208 млн кв. м. До 2024 года необходимо достигнуть ежегодного показателя в 1,5 млн кв. м. За восемь месяцев 2020 года по нацпроекту в регионе сдано 585 тыс. кв. м, плановый показатель перевыполнен на 18%. Реализуя принятые в Ульяновской области меры стимулирования строительной отрасли, мы достигнем показателя 2020 года", - заявил глава региона.
Ключи от новых квартир в ЖК "Риверсайд" получили участники программ "Губернаторская ипотека", "Военная ипотека" и "Материнский капитал".
Как отметил застройщик Владислав Перфильев, жилье отличается современной архитектурой и комфортным доступом к подъезду и лифту для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.
Министр строительства и архитектуры региона Константин Алексич подчеркнул, что в настоящее время в Ульяновской области реализуется комплекс мер по стимулированию жилищного строительства, среди которых ипотека под 6,5%, программа "Губернаторская ипотека", которая позволяет оплатить первый взнос или его часть, программа "Обеспечение жильем детей-сирот", поддержка молодых семей.
"Также сегодня в регионе есть программы, связанные с предоставлением ипотечного кредитования в сельской местности. На днях был принят закон о передаче земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях, за исключением городов. Воспользоваться этой возможностью смогут работники сферы культуры, образования и здравоохранения", - рассказал руководитель ведомства.
"Мы очень рады, что стали участниками программы "Губернаторская ипотека". Сертификат позволил оплатить первоначальный взнос. В новой квартире будет жить сын с семьей, они взяли жилье с ремонтом и уже готовятся переезжать", - поделилась участница программы, медицинская сестра ГУЗ "Городская поликлиника №3"Татьяна Попова.
Отметим, что в Ульяновской области "Губернаторской ипотекой" с государственной поддержкой первоначального взноса воспользовались уже более 1,5 тысяч семей работников социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также сотрудники IT-организаций. В апреле 2020 года в число потенциальных участников программы включены и специалисты авиастроительной отрасли региона. Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей.
Благодаря реализации программ "Обеспечение жильем молодых семей" и "Обеспечение жильём детей-сирот" в 2019 году жилищные условия улучшили более 350 семей региона. В этом году финансирование данных программ увеличено на 50 млн рублей, что позволит 465 семьям улучшить условия проживания.