В Ульяновске и области перевыполнили план по вводу жилья

О перевыполнении плана по вводу жилья в Ульяновской области на 90 тысяч квадратных метров сообщил 30 сентября губернатор Сергей Морозов на церемонии открытия нового жилого комплекса в Заволжском районе Ульяновска. Ключи от новых квартир получили участники программ господдержки.

"В этом году правительством страны приняты важные решения по развитию строительной отрасли, стимулированию жилищного строительства. Мы последовательно выполняем цели нацпроекта "Жилье и городская среда", вводя новые квадратные метры, обеспечивая жителей региона доступным жильем и комфортной средой. В 2020 году мы должны ввести в эксплуатацию 1,208 млн кв. м. До 2024 года необходимо достигнуть ежегодного показателя в 1,5 млн кв. м. За восемь месяцев 2020 года по нацпроекту в регионе сдано 585 тыс. кв. м, плановый показатель перевыполнен на 18%. Реализуя принятые в Ульяновской области меры стимулирования строительной отрасли, мы достигнем показателя 2020 года", - заявил глава региона.

Ключи от новых квартир в ЖК "Риверсайд" получили участники программ "Губернаторская ипотека", "Военная ипотека" и "Материнский капитал".

Как отметил застройщик Владислав Перфильев, жилье отличается современной архитектурой и комфортным доступом к подъезду и лифту для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.

Министр строительства и архитектуры региона Константин Алексич подчеркнул, что в настоящее время в Ульяновской области реализуется комплекс мер по стимулированию жилищного строительства, среди которых ипотека под 6,5%, программа "Губернаторская ипотека", которая позволяет оплатить первый взнос или его часть, программа "Обеспечение жильем детей-сирот", поддержка молодых семей.

"Также сегодня в регионе есть программы, связанные с предоставлением ипотечного кредитования в сельской местности. На днях был принят закон о передаче земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях, за исключением городов. Воспользоваться этой возможностью смогут работники сферы культуры, образования и здравоохранения", - рассказал руководитель ведомства.

"Мы очень рады, что стали участниками программы "Губернаторская ипотека". Сертификат позволил оплатить первоначальный взнос. В новой квартире будет жить сын с семьей, они взяли жилье с ремонтом и уже готовятся переезжать", - поделилась участница программы, медицинская сестра ГУЗ "Городская поликлиника №3"Татьяна Попова.

Отметим, что в Ульяновской области "Губернаторской ипотекой" с государственной поддержкой первоначального взноса воспользовались уже более 1,5 тысяч семей работников социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также сотрудники IT-организаций. В апреле 2020 года в число потенциальных участников программы включены и специалисты авиастроительной отрасли региона. Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей.

Благодаря реализации программ "Обеспечение жильем молодых семей" и "Обеспечение жильём детей-сирот" в 2019 году жилищные условия улучшили более 350 семей региона. В этом году финансирование данных программ увеличено на 50 млн рублей, что позволит 465 семьям улучшить условия проживания.