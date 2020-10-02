Дела о реабилитации нацизма в ходе "Бессмертного полка" ушли в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительные заключения по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении двух жителей Перми и Кемерово по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Как сообщила Генпрокуратура РФ, после утверждения обвинительных заключений данные уголовные дела были направлены в суды. По существу они будут рассмотрены Пермским краевым судом и Кемеровским областным судом.

По версии следствия, преступления обвиняемые совершили во время "Бессмертного полка". Так, один из них, как считает следствие, 5 мая 2020 года при помощи персонального компьютера зашел на сайт "Бессмертного полка" и оформил на нем заявку на участие. Данный граждан опубликовал фото генерала Андрея Власова, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону врага и начал воевать против Советского Союза.

Судя по обвинительному заключению, сделал он это "с целью реабилитации нацизма, то есть публичного распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о Дне воинской славы России - 9 мая".

Публикация фото позволила предателю встать в один ряд с настоящими героями - ветеранами Великой Отечественной войны. В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что обвиняемый не ошибся, а точно знал, кем именно был Андрей Власов. Приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года он был признан изменником Родины.

Фигурант второго уголовного дела из Кемерово совершил подобные действия днем позже, 6 мая. На том же сайте он оформил заявку, после чего опубликовал фото Адольфа Гитлера. При этом, отмечают в надзорном ведомстве, он также был "достоверно осведомлен о том, что приговор Международного военного трибунала подтвердил участие руководящего состава НСДАП, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны".