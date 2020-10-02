Новосибирские волонтеры получили памятные медали президента РФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с волонтерами и вручил им награды - памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ", учрежденные президентом РФ Владимиром Путиным.

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В Новосибирской области ее участниками стали 28 организаций и более полутора тысяч волонтеров. Добровольцы доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают услугами и товарами.

- Ситуация этого года - неожиданная, сложная - еще раз продемонстрировала: жители нашей страны разных профессий, национальностей, политических взглядов и разного возраста объединяются перед лицом общей угрозы, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Важно, что добровольцев, волонтеров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтерскую работу, используя свои структуры. И особенно приятно, что главной движущей силой волонтерских проектов стали молодые новосибирцы, - отметил Андрей Травников.

В Новосибирской области создано три волонтерских штаба: на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с областным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"; на базе департамента социальной политики мэрии Новосибирска и на базе регионального общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Для оказания помощи в отдаленных районах задействованы ресурсы местных волонтерских отрядов и инфраструктура министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Волонтеры намерены продолжать свою работу и после завершения пандемии. Общее число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в Новосибирской области, на начало этого года составило более 114 тысяч человек.