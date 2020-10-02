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02.10.2020 10:55
Рубрика: Власть

Шолбан Кара-оол: МАСС определит приоритеты развития Сибири

Текст: Нина Рузанова (Кызыл)
В октябре ассоциации "Сибирское соглашение" исполняется 30 лет. Накануне юбилея МАСС глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал о целях и задачах этого объединения.
Фото: Чингис Саая Фото: Чингис Саая
Фото: Чингис Саая

По словам главы республики, "Сибирское соглашение" сегодня - единственная в стране ассоциация экономического взаимодействия, которая существует и работает реально, а не на бумаге. Главное направление ее деятельности - стратегические приоритеты развития Сибири. И все задачи, которые решаются в тесном взаимодействии с аппаратом полпреда президента РФ, связаны в первую очередь с ними. Ключевая задача - обеспечить комплексное стратегическое развитие макрорегиона Сибирь.

- У нас есть опыт разработки и реализации федеральной целевой программы "Сибирь", она свою роль в развитии сибирских регионов сыграла. Сегодня необходима новая долгосрочная макрорегиональная стратегия развития, которая создаст условия для экономического роста, привлечения инвестиций и создания комфортных социальных условий для жизни сибиряков, - считает Шолбан Кара-оол. - Над этим и работает МАСС.

Фото: Чингис Саая
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Помимо того, "Сибирское соглашение" продолжает играть роль инструмента для отлаживания взаимодействия между всеми сибирскими регионами в общем экономическом пространстве: схожие проблемы проще решать вместе, используя платформу ассоциации. Многие региональные и межрегиональные проекты реализуются именно на платформе МАСС и с ее помощью. Для Новосибирской области это, например, "Академгородок - 2.0", для Красноярского края, Тувы и Хакасии - "Енисейская Сибирь". По мнению главы Тувы, все эти проекты вполне можно увязать между собой и встроить в экономическое пространство "Большой Сибири". Тогда эффект от них почувствуют все регионы МАСС. Задача исполкома ассоциации - найти пути такой интеграции.

- Такие сложные и затратные задачи, как создание транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, необходимой бизнесу, можно эффективно решать только объединившись. Это касается и совместного участия в крупных федеральных мероприятиях, и привлечения инвесторов в лице госкорпораций или крупного частного бизнеса, и непосредственной реализации проектов, когда для этого есть общие ресурсы, и их нужно задействовать сообща, - убежден глава республики.

В частности, сегодня в общей структуре сибирского товарооборота доля экспорта составляет 70 процентов, импорта - 30. Но при этом сибирские территории, даже приграничные, мало зарабатывают на экспорте из-за низкой пропускной способности транспортных коридоров. Для решения этой проблемы разработана программа "Развитие сибирских экспортно ориентированных трансграничных коридоров", необходимо определить перспективные рынки сбыта несырьевой продукции и начать их осваивать. Также предполагается создать прогнозную схему экспортных грузоперевозок, которая должна предусматривать оптимальный для каждого региона вариант доставки продукции на внешние рынки.

Фото: Чингис Саая

- А точек приложения объединенных сил еще предостаточно, - утверждает Шолбан Кара-оол. - Посмотрите, к примеру, карту тарифов на электроэнергию, как они отличаются даже в соседних регионах - к примеру, в Туве и Хакасии. Почти двукратная разница! Такие тарифные "ножницы" просто без ножа режут бизнес, который сидит на дорогой электроэнергии. Проблему выравнивания оптовой цены на "свет" невозможно решить в отдельно взятом регионе, здесь нужна общая воля, и "Сибирское соглашение" может ее проявить. Обязана, потому что мы, сибиряки, не каждый сам по себе. Мы одно целое.

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