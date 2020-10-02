В Иркутске задержан мэр Усть-Кута за злоупотребление полномочиями

Сегодня утром в аэропорту Иркутска следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ задержали главу Усть-Кута Александра Душина.

Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия".

- По версии следствия, в 2019 году Александром Душиным от имени администрации муниципального образования с коммерческой фирмой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава муниципального образования, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов оплачены работы на общую сумму более 40 миллионов рублей. Из них 16 миллионов рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы, - говорится в сообщении.

В администрации Усть-Кута сейчас проводятся обыски. В отношении Александра Душина возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Напомним, что санкция по инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.