В Красноярске подросток сбежал из здания суда после приговора

В Октябрьском районном суде Красноярска семнадцатилетний подсудимый вырвался от конвоя судебных приставов и сбежал, выпрыгнув в окно второго этажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой суд, вчера днем "на процессе в Октябрьском районном суде Красноярска по уголовному преступлению по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере") обвиняемый несовершеннолетний подросток сбежал после оглашения приговора".

Впрочем, уже вчера вечером беглеца задержали сотрудники Уголовного розыска в пригородном Емельяновском районе. В ходе побега никаких травм он не получил. Его поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Известно, что подросток ранее уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков.