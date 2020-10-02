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02.10.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае прошла проверка системы оповещения населения

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Сегодня во всех городах региона в 10.30 по местному времени завыли сирены. Такие проверки с реальным запуском электросирен и передачей речевого сообщения для населения по каналам телевидения и радиовещания проходят регулярно в рамках  всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Спасатели таким образом проверили автоматизированную систему оповещения населения. Но все прошло немного буднично. Как рассказали в ГУ МЧС по краю, никаких звонков от взволнованных горожан в оперативные службы за все время учений не поступало.

Сирены оповещения о ЧС проверят в пятницу по всей России

- О предстоящих включениях системы мы специально предупреждали красноярцев и жителей края по всем каналам и через мобильную связь", - пояснил представитель ведомства. Горожане на улицах говорили, что привыкли к включениям сирен. Дело в том, что в Красноярске они звучат регулярно. В пригороде размещается известковый карьер месторождения "Торгашинское",  на котором время от времени производятся плановые взрывные работы. Идет вскрышка горной породы, которую слышно во всем мегаполисе. Людей сигналами предупреждают о предстоящих работах не первый год.

Штабные учения в Красноярском крае проходили по всему региону. По данным ГУ МЧС по территории, везде системы сработали в штанном режиме. Отказов или поломок не фиксировалось. Помимо сирен, успешно прошел перехват местных и федеральных телевизионных каналов, радиостанций, а так же громкоговорящей связи в торговых центрах и маршрутных автобусах.

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