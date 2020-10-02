В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла

Эпицентр подземных толчков находился в 240 километрах к востоку-юго-востоку от столицы Республике - Кызыла.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, землятресение произошло вчера в 22.26 по местному времени. В эпицентре его интенсивность составила 5,5 балла по шкале MSK-64, толчки в 2-3 балла ощущались в соседних районах Иркутской области.

О жертвах и разрушениях ничего не известно. Землятресение произошло в малонаселенной горной местности. Напомним, что сейсмическая активность в Республике Тува - стабильное явление, последние 9 лет территорию региона "трясет" регулярно.