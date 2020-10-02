Новости

В ДТП в Анталье пострадала туристка из России 10:57
В Красноярске подросток сбежал из здания суда после приговора 10:54
Назван размер зарплат киберспортсменов 10:41
Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни 10:35
Российские боевые вертолеты планируют вооружить дронами-камикадзе 10:10
Сергунина: RussPass запустил новый функционал для турбизнеса 09:35
Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Трамп не будет никому передавать ядерный чемоданчик 09:22
В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки 09:20
В Перми зоозащитник напал на чиновника, регулировавшего отлов собак 09:08
Названо число "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Москве 08:46
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси 08:04
В Петербурге заблокировали группу по продаже новорожденных детей 08:00
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 07:52
В России разработают критерии для отличия самозанятых от предпринимателей 07:48
На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки 07:40
Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке 07:34
В Приморье COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медиков 07:26
Генсек ООН: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию 06:43
В Британии изолировали оскорблявших посетителей парка попугаев 06:40
Трамп выступил против изменения формата теледебатов 06:19
Аргентина возобновит регулярное авиасообщение в середине октября 06:05
НАСА отложило запуск корабля Cygnus с грузом для МКС 05:35
Суд в США заблокировал действие указа Трампа о трудовых визах 05:09
США готовы принять только 15 тысяч беженцев в 2021 году 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 09:20
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки

Текст: Елена Мелихова (Назрань)

В Назрани девятилетний мальчик выстрелил в семилетнего из пневматической винтовки. Об этом "РГ" сообщили в МВД РФ по Ингушетии. Как уточнили в ведомстве, ребенок получил проникающее ранение грудной клетки.

В Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из газового пистолета

Проверка показала, оружие малолетнему стрелку дал собственный отец. "Ранение причинено несовершеннолетним жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с, калибра 4,5 мм".

В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Центробанк отозвал лицензию у АО "ТЭМБР-БАНК"
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения