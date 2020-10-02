В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки

В Назрани девятилетний мальчик выстрелил в семилетнего из пневматической винтовки. Об этом "РГ" сообщили в МВД РФ по Ингушетии. Как уточнили в ведомстве, ребенок получил проникающее ранение грудной клетки.

Проверка показала, оружие малолетнему стрелку дал собственный отец. "Ранение причинено несовершеннолетним жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с, калибра 4,5 мм".

В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".