Август показал самую низкую летальность от COVID-19 за лето

Почти в 2 раза сократилось число умерших с диагнозом COVID-19 в августе по сравнению с июлем, следует из данных Росстата. При этом основной причиной смерти подтвержденный коронавирус признан в 3 222 случаях, еще 641 летальный исход врачи также связывают с новой инфекцией, однако ПЦР-исследований на нее при жизни у человека не проводилось. В 1 078 случаях COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнив патологию пациента, что привело к его смерти. А в 2 522 случаях пока не установлена связь между диагностированным коронавирусом и наступлением летальности.

Наиболее высокая смертность от COVID-19 в августе, как и в предыдущие месяцы, зарегистрирована в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, цифры статистики в трех регионах примерно одинаковы. В каждом из них он стал основной причиной смерти более чем в 400 случаях. Наиболее низкие показатели летальности от коронавируса - в Чукотском автономном округе, где зарегистрирован только один летальный случай за месяц, а также Ленинградской области и республике Башкортостан, в которых от новой инфекции погибло по 2 человека. В Еврейской автономной области умерли трое. Смертей не зарегистрировано в Ненецком автономном округе.

Росстат также уточнил данные по числу умерших в июле, когда коронавирус спровоцировал смерть человека от сопутствующего заболевания. Теперь таких случаев в прошлом месяце на 130 больше - 1 237. Таким образом, число смертей с диагностированным и предполагаемым COVID-19, по уточненным данным, в июле составило 10 371 случай (ранее сообщалось о 10 079 погибших). Общее количество умерших от COVID-19 в августе - 7 463 человека. В общей сложности по всем категориям с апреля по август включительно умерли 45 663 человека, в том числе в апреле 2 825, мае - 12 669, июне - 12 335.