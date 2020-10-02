Петербург и Ленобласть создадут единого оператора по обращению с отходами

В Петербурге и Ленобласти должен появиться единый оператор по обращению с отходами. На первом этапе будет создано акционерное общество, которое разработает общую для двух регионов концепцию по обращению с мусором, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Петербург предоставит новой структуре имущественно-денежный взнос, а Ленобласть - землю для строительства заводов по переработке мусора.

По данным правительства Ленобласти, в течение октября власти регионов подпишут договор о намерениях, где пропишут долю участия каждой стороны.

Мусорный вопрос для Петербурга и Ленинградской области стоит остро. И дело даже не в объеме отходов.

Федеральное законодательство гласит, что в границах городов нельзя размещать полигоны ТБО. В случае с Петербургом это означает, что в границах субъекта мусор хранить нельзя. Соответственно, его вывозят на территорию Ленинградской области. Петербург платит региону компенсации, но мусора в городе много и далеко не весь он оформляется по документам и вывозится на легальные полигоны ТБО. Отследить путь каждого автомобиля, пересекающего границы Ленобласти, невозможно.

При появлении единого оператора и единой территориальной схемы по обращению с отходами, у регионов получится возможность контролировать вывоз мусора и предотвращать появление несанкционированных свалок, как на территории Ленобласти, так и в Петербурге.