Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом

В Санкт-Петербургском Государственном Педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) хирурги провели уникальную операцию ребенку. Как рассказали врачи, почти 90 процентов тела двухлетней девочки было покрыто невусами - большими родимыми пятнами. Такое аномальное скопление родинок не только влечёт за собой проблемы эстетического свойства, но, что гораздо страшнее - создаёт риск развития меланомы.

- Она могла травмировать, поцарапать эти родинки. Могли повлиять другие факторы, в результате которых невус стал бы злокачественным. Поэтому врачи порекомендовали удалить эти пятна, - пояснила мама маленькой пациентки.

Наибольшие опасения и у медиков, и у родителей вызывала гигантская родинка на спине - чтобы устранить её требовалась пересадка кожи. Но взять материал для трансплантации было неоткуда: на теле ребёнка буквально не нашлось "живого места".

Было принято решение выполнить вмешательство в три этапа. На первом убрали небольшие родинки на ноге. На втором микрохирурги частично убрали упомянутую родинку-гигант на спине, сократив ее размеры на 25 процентов. И на третьем - срезали тонкий слой здоровой кожи с ноги малышки, превратив его в подобие сетки (чтоб материала хватило на большую площадь), и пересадили ребенку на спину, сократив размер гиганта-родинки вполовину.

Как отметила Ирина Дьячкова, микрохирург, девочке предстоит еще несколько операций, потому что поэтапное удаление невусов-гигантов - распространенная практика. Аналогичные операции уже проводились с отличным конечным результатом.

Педиатры напомнили, что дети, имеющие большие родинки, должны находиться под контролем онкологов и дерматологов (визит к доктору - хотя бы раз в полгода). В ряде случаев родинки требуют немедленного удаления.