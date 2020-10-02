Петербургскую улицу Рубинштейна проверили перед сменой статуса

С 20 октября известная "гастрономическая" улица Рубинштейна, популярная у владельцев кафе и ресторанов, а также петербургских гурманов, изменится - по выходным и праздникам она станет пешеходной зоной.

Накануне прогнозируемого роста посещаемости этой локации жителями и гостями Северной столицы сотрудники полиции проверили состояние уличного хозяйства, жилых домов и арендованных помещений.

Под прицелом силовиков оказались квартиры, которые сдаются нелегально, лица, незаконно находящиеся в Санкт-Петербурге, чердаки и подвалы домов, а также магазины, торговые точки и бизнес-центры.

По сообщению пресс-службы ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате рейда было проверено 33 дома. 14 технических помещений были признаны недостаточно оборудованными. Кроме того правоохранители выявили четыре квартиры, которые незаконно сдавались иностранцам, причем 12 граждан других государств незаконно находились на территории нашей страны. Также на Рубинштейна была обнаружена мини-гостиница, чья деятельность вызвала вопросы у проверяющих.