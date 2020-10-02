Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика

Полицейские раскрыли похищение 23-летнего мигранта. Молодого человека силой усадили в машину в центре Петербурга на улице Дегтярной и вывезли на стройку во Всеволожск, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, похитителями оказались трое соотечественников молодого человека. Они требовали с похищенного 127 тысяч рублей, эту сумму он им якобы задолжал.

На стройке молодого человека сильно избили. Парня держали в строительном вагончике.

Похищенного освободили полицейские. Сейчас молодой человек приходит в себя в больнице, а нападавшие задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о вымогательстве.