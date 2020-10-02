Тральщик Балтийского флота обезвредил в Финском заливе 12 мин

Тральщик Балтийского флота "Александр Обухов" обнаружил и обезвредил в Финском заливе 12 мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Экипаж использовал новейшее оборудование, установленное на тральщике. Это подкильная гидроакустическая станция "Александрит" и телеуправляемый аппарат "Си Скан".

Роботизированные аппараты помогли военнослужащим в условиях плохой видимости детально обследовать под водой опасные предметы. Находки были классифицированы как гальваноударные якорные мины.

Поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов для экипажа "Александра Обухова" - это плановые задачи. Они выполняются периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

Справка "РГ"

"Александр Обухов" - это первый корабль противоминной обороны нового поколения. Уникальный тральщик обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Применение стеклопластика вместо стали позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы.