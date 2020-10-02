Ученые научились восстанавливать нервные клетки спинного мозга

Российско-шведская научная группа научилась восстанавливать поврежденные функции спинного мозга у позвоночных. Это открытие может позволить поставить на ноги тысячи людей, получивших травмы при падении или в автокатастрофах.

В научную группу вошли исследователи из Каролинского института и СПбГУ. Как сообщает пресс-служба петербургского вуза, ученые смогли добиться, чтобы клетки, выстилающие каналы спинного мозга трансформировались в олигодендроциты, они окружают аксоны - нервные клетки и формируют миелиновые оболочки, через которые распространяются нервные импульсы в центральной нервной системе.

Вообще-то восстановление нервных клеток, или нейрогенез - это обычный процесс. То, что нервные клетки не восстанавливаются, является мифом. Правда, восстановление это медленное и не тотальное, например, человек, получивший травму позвоночника, может до конца жизни остаться в инвалидной коляске из-за того, что в нервной ткани формируется "глиальный" рубец.

В ходе экспериментов международная группа ученых смогла вызвать в эпендимальных клетках, выстилающих центральный канал спинного мозга, появление особенного белка, который начал управлять программой формирования олигодецентритов. Такой механизм в природе существует, например, у саламандр, но у млекопитающих не встречается.

Первые эксперименты на мышах показали, что внедрение этого белка может позволить вернуть утраченные функции ЦНС. Ученые рассчитывают, что в перспективе эта технология может быть использована для лечения пострадавших от позвоночника травм.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.