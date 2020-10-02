В Карелии хозяин собаки, укусившей ребенка за лицо, заплатит 50 тысяч

Хозяин собаки из Сегежского района по решению суда заплатит ребенку 50 тысяч рублей за то, что его пес покусал семилетнюю девочку за лицо. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Карелии.

ЧП произошло в июне нынешнего года. Ребенок играл на детской площадке. Там же бегала собака без намордника, которая и напала на девочку.

С заявлением в прокуратуру обратилась мать пострадавшей девочки. Малышка после укусов долго лечилась и получила серьезную психологическую травму. Хозяин собаки признал, что именно его пес покусал ребенка.

По результатам проверки прокуратура направила в Сегежский районный суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Суд с этим согласился. Мужчина должен выплатить девочке 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.