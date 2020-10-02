В Коми психически больной мужчина убил полицейского и ранил второго

В Сыктывкаре психически больной мужчина напал на сотрудников полиции. Одного он убил, а второго тяжело ранил, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.

ЧП произошло сегодня ночью. На пульт дежурного полиции Сыктывкара поступил звонок от жительницы города. Она сообщила, что ее муж находится в неадекватном состоянии. У него случилось психическое расстройство.

На место прибыли два сотрудника патрульно-постовой службы. В ходе разбирательства мужчина, 1975 года рождения, напал на стражей порядка. От ножевых ранений один скончался, второй получил тяжелые травмы.

Как добавили в пресс-службе, гражданин не состоял на учете в полиции. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.