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02.10.2020 08:00
Рубрика: Происшествия

В Петербурге заблокировали группу по продаже новорожденных детей

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина попросила городскую полицию проверить сообщество, где публикуются объявления о продаже детей, а беременные женщины ищут потенциальных покупателей на младенцев сразу после родов.

Фото: iStock
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ТАСС со ссылкой на аппарата уполномоченного отмечает, что сообщество было выявлено в результате мониторинга. Обращение также было направлено в администрацию соцсети "Вконтакте".

В данный момент сообщество заблокировано.

Стоит отметить, что в последние месяцы аппарат детского омбудсмена в Петербурге активно занимается изучением ситуации вокруг различных форм суррогатного материнства. Оказалось, что многие аспекты этой сферы слабо регулируются. Например, нет реестра суррогатных матерей, не формируется список детей, которые рождены таким образом.

В России суррогатное материнство разрешено, но это именно ситуации, когда используется биологический материал родителей, а суррогатная мать только вынашивает чужого ребенка. Когда усыновителям передается за вознаграждение чужой ребенок, это уже никакое не суррогатное материнство, а торговля детьми.

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