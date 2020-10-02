Экс-начальнику донской ФСИН вынесен приговор за разглашение гостайны

В Ростовском областном суде вынесен приговор бывшему начальнику ГУФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Даххаев обвинялся в разглашении государственной тайны и в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие его вину.

Напомним, Муслим Даххаев и несколько его заместителей были задержаны в ноябре 2019 года в ходе совместной спецоперации ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, когда их заподозрили в должностных преступлениях. Защита пыталась обжаловать постановление, но суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал. Позднее суд продлил арест Даххаева.

В суде отметили, что время нахождения под стражей будет засчитано в срок отбывания наказания. При этом в соответствии с законодательством, один день содержания под стражей приравнивается к двум дням в колонии-поселении.

По решению суда, экс-глава ведомства должен провести в колонии два года. Таким образом, он может выйти на свободу уже в середине ноября 2020 года.

Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления. Ранее он проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замглавы МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.