Крымчанина арестовали за убийство томского бизнесмена

В Крыму суд заключил под стражу 51-летнего жителя Евпатории, который подозревается в убийстве предпринимателя из Томска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Крыму.

Бизнесмена ранним утром 24 сентября обнаружили на обочине дороги в селе Туннельном Сакского района со следами побоев и проникающим ножевым ранением. В тот же день он скончался от полученных травм в клинике.

Позже выяснилось, что владелец сети кафе быстрого питания проводил отпуск в одной из евпаторийских гостиниц. Вечером он познакомился в кафе с томичом, с которым после нескольких рюмок за знакомство отправился на дачу, где новоиспеченные друзья продолжили употреблять спиртное. Но после словесной перепалки мужчины перешли к рукоприкладству. Побитого и раненого томича крымчанин в багажнике авто вывез за пределы Евпатории, где и оставил на обочине.

После подозреваемый уехал в Курск, где и был задержан. Евпаторийца доставили в Крым, где провели с его участием проверку показаний.

- Назначены несколько экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления, - уточнили в ведомстве.

Крымчанину инкриминировано убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.