Мишустин прокатился за рулем комбайна в Ростове-на-Дону

Свой рабочий визит в Ростов-на-Дону премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал с посещения "Ростсельмаша", где ему показали производство комбайнов и тракторной техники, а также цех по сборке трансмиссий, которые раньше закупались в Японии.

Глава правительства пообещал заводским работникам дальнейшую поддержку производителей аграрной техники. "В стране примерно 14 миллиардов рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить, и, без сомнения, ваше предприятие будет продолжать получать соответствующие субсидии", - заверил Мишустин.

В этом году "Ростсельмашу" выделено четыре миллиарда рублей. Дополнительные меры правительство намерено предпринимать для развития экспортного потенциала отечественных производителей и программ локализации.

Премьер смог не только посмотреть на новенькие комбайны, но и немного опробовать ходовые качества. Выбор пал на модель Torum 785, за рулем которого вместе с генеральным директором "Ростсельмаша" он проехал по территории завода.