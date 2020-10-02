Мишустин прокатился за рулем комбайна в Ростове-на-Дону

Глава правительства пообещал заводским работникам дальнейшую поддержку производителей аграрной техники. "В стране примерно 14 миллиардов рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить, и, без сомнения, ваше предприятие будет продолжать получать соответствующие субсидии", - заверил Мишустин.
В этом году "Ростсельмашу" выделено четыре миллиарда рублей. Дополнительные меры правительство намерено предпринимать для развития экспортного потенциала отечественных производителей и программ локализации.
Премьер смог не только посмотреть на новенькие комбайны, но и немного опробовать ходовые качества. Выбор пал на модель Torum 785, за рулем которого вместе с генеральным директором "Ростсельмаша" он проехал по территории завода.