Мишустин сохранит программу переквалификации потерявших работу граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин обещает сохранить и развивать программу переквалификации для граждан, желающих получить среднее профессиональное образование.

Ранее правительство поддержало такую возможность для людей, потерявших работу из-за распространения коронавирусной инфекции. "В будущем году такие возможности мы сохраним, будем их развивать", - заверил он в ходе беседы с директорами и преподавателями российских колледжей.

Главе правительства рассказали, что к такому переобучению уже приступили свыше 1100 колледжей по всей стране. До конца году его пройдут 110 тысяч человек.