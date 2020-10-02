На Дону ликвидировали мощный природный пожар

В Каменском районе Ростовской области ликвидировано открытое горение на площади почти 150 га . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Напомним, в регионе полыхало два лесных пожара на территории Каменского и Цимлянского районов. Площадь возгорания составила около 430 гектаров. Чтобы предотвратить распространения огня на населенные пункты, пришлось привлечь в том числе авиацию. Сегодня такой угрозы, по заверениям спасателей, нет. Также руку помощи ростовчанам протянули коллеги из Ставропольского края, направив на Дон аэромобильную группировку.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, своевременное маневрирование силами и средствами объединенной группировки позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на 10 населенных пунктов, спасти 1672 жилых строения, в которых проживает более четырех тысяч человек.

Всего задействована группировка в составе 721 человек личного состава и 192 единицы техники.