На Кубани застройщик обманул 129 дольщиков на 226 млн рублей

На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Оно возбуждено СУ УМВД России по Краснодару в отношении 37-летнего местного жителя по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной компании, под видом строительства многоквартирного дома в поселке Ольгинка Туапсинского района привлек в качестве инвестиций деньги 129 дольщиков. Однако он не достроил объект и не ввел его в эксплуатацию, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В результате общая сумма ущерба потерпевшим превысила 226 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.