На Кубани застройщик обманул 129 дольщиков на 226 млн рублей

Новости

Российский экзоскелет оценили в США 11:34
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы 11:19
Цены на нефть упали ниже 40 долларов после новостей о Трампе 11:13
Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса 11:09
UFC готовит сюрприз Нурмагомедову в случае победы над Гэтжи 11:05
Лишь 38 процентов бельгийцев поддерживают новое правительство страны 11:05
В ДТП в Анталье пострадала туристка из России 10:57
В Красноярске подросток сбежал из здания суда после приговора 10:54
Назван размер зарплат киберспортсменов 10:41
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни 10:35
Российские боевые вертолеты планируют вооружить дронами-камикадзе 10:10
Сергунина: RussPass запустил новый функционал для турбизнеса 09:35
Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Трамп не будет никому передавать ядерный чемоданчик 09:22
В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки 09:20
В Перми зоозащитник напал на чиновника, регулировавшего отлов собак 09:08
Названо число "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Москве 08:46
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси 08:04
В Петербурге заблокировали группу по продаже новорожденных детей 08:00
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 07:52
В России разработают критерии для отличия самозанятых от предпринимателей 07:48
На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки 07:40
Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке 07:34
В Приморье COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медиков 07:26
Генсек ООН: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию 06:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

На Кубани застройщик обманул 129 дольщиков на 226 млн рублей

Текст: Ирина Белова

На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Оно возбуждено СУ УМВД России по Краснодару в отношении 37-летнего местного жителя по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Сочи будут судить застройщика за обман на два миллиона рублей

По данным следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной компании, под видом строительства многоквартирного дома в поселке Ольгинка Туапсинского района привлек в качестве инвестиций деньги 129 дольщиков. Однако он не достроил объект и не ввел его в эксплуатацию, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В результате общая сумма ущерба потерпевшим превысила 226 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Центробанк отозвал лицензию у АО "ТЭМБР-БАНК"
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения