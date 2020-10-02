Российские боевые вертолеты планируют вооружить дронами-камикадзе

Ударные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" первыми в армейской авиации России могут получить на вооружение мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Запускать беспилотные летательные аппараты позволяет новый модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет Б8В10-УВ.

"Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе", - сообщает ТАСС.

Кроме того, модульный блок Б8В10-УВ отличается возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу. Изначально новый блок НАР разрабатывался для Ми-28НМ, но при этом применять его смогут все российские боевые вертолеты, в том числе Ка-52 и Ми-8.

Впервые Б8В10-УВ был продемонстрирован на форуме "Армия-2018". Калибр пусковых труб - 80 миллиметров, количество направляющих труб можно адаптировать модульными кассетами - 10, 15, 20 или 25.

Напомним, что в Ростове-на-Дону началось серийное производство модернизированных вертолетов Ми-28НМ. От предшественника машина отличается наличием нового надвтулочного радара, авионикой, двигателем и лопастями, которые позволяют разогнать машину без конструктивных изменений до 400 километров в час.

Комплекс "Хризантема" с радиоэлектронной системой управления позволяет на расстоянии до шести километров поражать танки с броней до 1200 мм. Для Ми-28НМ разработана ракета с дальностью поражения до 25 километров.