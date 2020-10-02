С начала года в Крыму отдохнули 5,1 миллиона человек

В январе-сентябре 2020 года на территории Крыма отдохнули 5,073 миллиона туристов. Об этом на своей странице в cоцсети "ВКонтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на данные регионального министерства курортов и туризма.

Только в сентябре республику посетили 1,11 миллиона отдыхающих, что на 60 процентов превышает показатели 2019 года. А средства размещения были в среднем загружены в пределах 70-90 процентов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель колебался в пределах 44-50 процентов.

Большинство туристов по-прежнему приезжают на полуостров на машинах по Крымскому мосту. Так, в сентябре Крым посетили 670 тысяч автотуристов, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Аксенов отметил высокий уровень загрузки отелей и санаториев в октябре. Так, в некоторых он достигает более 80 процентов, а туристы тем временем активно бронируют места размещения на ноябрь и новогодние праздники.