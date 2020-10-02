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02.10.2020 17:56
Рубрика: Общество

Педагог назвала простой способ развить умственные способности ребенка

Текст: Лариса Ионова

Ученые из Университета естественных и технических наук в Норвегии провели любопытное исследование. Они сравнили работу мозга школьников и студентов во время писания ручкой на бумаге и во время набора текста на клавишах компьютера.

Фото: iStock
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Во время эксперимента участникам надели на головы специальные капюшоны с электродами, с помощью которых удалось получить электроэнцефалограммы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Psychology, что мозговая деятельность у молодых людей оказалась активнее во время письма от руки, причем намного.

Таким образом, ученые делают заключение, что письмо от руки гораздо лучше влияет на развитие мозга. Дело в том, объясняют исследователи, собственноручное написание слов или рисование создает в мозге больше нейронных связей. Увеличивается активность в сенсомоторных частях мозга, который становится более открытым для получения новой информации. В итоге дети лучше воспринимают новый материал и больше запоминают.

Как отметил один из авторов исследования Одри Ван дер Меер, в эпоху цифровизации детей все равно нужно учить писать или рисовать от руки, чтобы они не утеряли этот важный для мозга и развития умственных способностей навык.

Фото: Юрий Комолов
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Ростовский педагог с 40-летним стажем Любовь Пойлова, успешно занимающаяся с детьми с различными умственными отклонениями, рассказала "РГ", что данный вывод норвежских исследователей подтверждается ее каждодневной практикой.

"Обучение письму порой сложный и утомительный процесс, особенно для детей с отклонениями в развитии. Но учиться писать для них необходимо, пусть даже печатными буквами. Сложные движения пальцев, формирование букв филигранно тренируют мозг, он становится более восприимчивым к получению новой информации и обучению. Развивается координация рук и глаз, мелкая моторика пальцев. За письмом подтягивается и речь - ведь дети проговаривают те слова, которые выводят на бумаге. Тренируется и зрительная память, и так называемая моторная память, когда человек, написав что-то, уже не забудет этого никогда", - говорит педагог.

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