В центре Симферополя мужчина погиб в драке с туристом

Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

Следствие установило, что в ночь на 20 сентября в Симферополе около одного из кафе на улице Карла Маркса отдыхавший в Крыму гость из Чечни нанес кулаком удар в голову жителю крымской столицы, после чего тот рухнул, ударившись затылком о бетон. На следующий день симферополец, у которого определили черепно-мозговую травму, умер у себя дома.

Вместе с представителями главы Чеченской Республики следователи установили личность предполагаемого преступника. Как выяснилось, через несколько дней после инцидента он вернулся на родину, ничего не зная о трагическом итоге инцидента.

- В ближайшее время по прибытии в Симферополь в рамках следствия с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудникам медучреждения, в которое после удара и падения на асфальт обратился за помощью симферополец.