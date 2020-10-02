В Госдуме объяснили украинскому генералу, почему Киев потерял Крым

Причиной выхода Крыма из состава Украины стало не тотальное воровство, как считают некоторые украинские политики, а паталогическая ненависть к русскому языку и героизация бандеровщины. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя высказывание бывшего министра МВД Украины и начальника крымского главка МВД Геннадия Москаля, связавшего потерю Украиной контроля над Крымом с масштабным воровством киевских властей.

Воровство в украинский период действительно было, признал Дмитрий Белик, причем его масштабы имели колоссальный, всеобъемлющий характер. Из Киева приходили указания о "прихватизации" госсобственности на полуострове. Но не воровство стало главной причиной, побудившей крымчан высказаться на референдуме 2014 года о вхождении в состав Российской Федерации, отметил депутат. Основной причиной стала государственная политика украинского национализма и оправдания или даже восхваления прихвостней германского нацизма. Крымчане, подчеркнул депутат Госдумы, не могли ни принять, ни оправдать такой государственный подход.

- Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами, - напомнил Дмитрий Белик. - Это была политика украинского государства - уничтожать русскую культуру на полуострове.

Единодушное голосование крымчан на референдуме стало ответом Киеву на русофобию и местечковый нацизм, считает депутат Госдумы.

Ранее бывший министр МВД Украины и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль объяснил потерю Киевом контроля над Крымом тотальным воровством политического истеблишмента на полуострове. Москаль напомнил, что Крым при Украине жил очень бедно, там не было хороших дорог, приличных ресторанов и мест отдыха. А политика украинских властей в отношении автономной республики сводилась к тому, чтобы "украсть кусок земли, построить там хатынку".