В Керчи дом престарелых заподозрили в плохом уходе за постояльцами

Сотрудники Главного следственного управления СК по Крыму начали проверку сообщений в СМИ о ненадлежащем содержании пожилого человека в частном центре для престарелых в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об информации родственников постояльца гериатрического интерната, которые с трудом смогли навестить родного человека, что предстал перед ними истощенным, с ссадинами на теле. Сотрудники Следственного отдела по Керчи намерены выяснить обстоятельства оформления и содержания мужчины и других постояльцев центра. Кроме того, следователи намерены проверить правовые основания для оказания услуг по уходу за пожилыми людьми, соблюдение в центре санитарных и иных норм содержания.

В пресс-службе управления отметили, что защита и восстановление нарушенных прав наиболее уязвимых категорий граждан, среди которых люди преклонного возраста, - одна из приоритетных задач органов Следственного комитета.