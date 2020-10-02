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02.10.2020 14:17
Рубрика: Происшествия

В Керчи дом престарелых заподозрили в плохом уходе за постояльцами

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Главного следственного управления СК по Крыму начали проверку сообщений в СМИ о ненадлежащем содержании пожилого человека в частном центре для престарелых в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Речь идет об информации родственников постояльца гериатрического интерната, которые с трудом смогли навестить родного человека, что предстал перед ними истощенным, с ссадинами на теле. Сотрудники Следственного отдела по Керчи намерены выяснить обстоятельства оформления и содержания мужчины и других постояльцев центра. Кроме того, следователи намерены проверить правовые основания для оказания услуг по уходу за пожилыми людьми, соблюдение в центре санитарных и иных норм содержания.

В пресс-службе управления отметили, что защита и восстановление нарушенных прав наиболее уязвимых категорий граждан, среди которых люди преклонного возраста, - одна из приоритетных задач органов Следственного комитета.

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