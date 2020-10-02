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02.10.2020 18:59
Рубрика: Происшествия

В Крыму тренера по стрельбе задержали из-за растления воспитанницы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Правоохранители задержали в Симферополе 69-летнего тренера по пулевой стрельбе в связи с подозрением в растлении 13-летней воспитанницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Крыму.

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Тренеру инкриминированы развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (часть 2 статьи 135 УК РФ). Следственный отдел по Центральному району крымской столицы установил, что днем 29 сентября он дождался, когда юная спортсменка после тренировки осталась одна в раздевалке, и затем "совершил развратные действия, не связанные с применением насилия". Девочка вырвалась и позже дома рассказала маме о случившемся.

Оперативники нашли в мобильном телефоне тренера порнографические фотографии. Они также намерены выяснить, растлевал ли он таким же образом других воспитанниц.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании спортсмена меря пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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