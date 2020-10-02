В Сочи застройщика осудили за мошенничество с домом у моря

В Сочи осужден застройщик, обманувший дольщиков более чем на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Хостинский районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении местного жителя 1962 года рождения.

Из приговора суда следует, что с октября 2015 года по май 2017-го подсудимый активно привлекал деньги дольщиков для строительства многоквартирного дома в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи, не имея разрешения на строительство и заранее понимая, что не собирается исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, ему удалось собрать более 13 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, отказавшись от дачи показаний.

Учитывая, что приговором Хостинского районного суда Сочи от 30 ноября 2018 года подсудимый осужден по части 4 статьи 159 УК РФ к 4,5 года лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ему назначено наказание по части 5 статьи 69 УК РФ (по совокупности совершенных преступлений). Окончательно ему надлежит отбывать шесть лет лишения свободы в таких же условиях.

Приговор в законную силу не вступил.