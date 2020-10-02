В Волгограде создадут новую спортивную базу

Новости

Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана 13:55
В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе 13:54
Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым 13:40
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам 13:09
В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома 13:08
Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября 12:58
Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика 12:49
Американские ученые выявили главных распространителей COVID-19 12:49
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 12:41
Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда" 12:40
В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:37
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления 12:37
Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса 12:36
Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве 12:33
Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно 12:31
Парламент Беларуси утвердил Головченко на посту премьера 12:30
40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет 12:09
В Псковской области водитель погиб из-за столкновения с лебедем 11:58
Путин пока не сделал прививку от коронавируса 11:56
В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников 11:51
Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН 11:42
В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 13:48

В Волгограде создадут новую спортивную базу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Кировском районе Волгограда построят стадион с футбольным полем и трибунами и другие плоскостные сооружения - новое спортивно-досуговое ядро формируется на базе ФОКа "Молодежный" и подразделения спортивной школы олимпийского резерва № 11.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По данным пресс-службы администрации региона, ФОК с двумя бассейнами и универсальным спортивным залом для игровых видов спорта построили в 2015 году. Сегодня здесь занимаются 400 человек. Однако количество желающих значительно превышает возможности учреждения.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
На юге Волгограда построят школу на тысячу мест

- В ходе рабочей поездки на стадион "Темп" мы обсуждали одну из серьезных проблем - создание современного спортивного ядра в Кировском районе. Сегодня это единственный район в Волгограде и области, где нет такой базы, которую бы в дальнейшем можно было бы развивать, - говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Строительство спортивных объектов начнется в 2021 году. Глава региона поставил задачу обеспечить их транспортную доступность.

Губернатор также побывал в детском лагере "Орленок" в соседнем Красноармейском районе. Учреждение создали еще в годы Великой Отечественной войны. Первые 500 ребят приехали сюда на отдых в июле 1944 года. Лагерь тогда был палаточным, и только в 50-х годах здесь возвели деревянные корпуса, столовую и медпункт. В 80-х годах построили кирпичные здания и бассейн.

Обновление началось в 2016 году. Реконструировали бассейн, построили эстраду, обеденный зал в столовой, скалодром, площадку общественного и культурного пространства "Космос". Все за счет средств муниципалитета, региона и внебюджетных источников.

- Первые шаги по модернизации сделаны, и они достаточно успешные. В июне-июле следующего года посмотрим, как реализован второй этап, и примем окончательное решение по третьему, - отметил Андрей Бочаров. - Мы бы хотели видеть наш центр для отдыха и развития детей современным, отвечающим самым высоким требованиям в плане комфорта и безопасности.

В 2020 году из бюджета Волгоградской области "Орленку" на комплексную реконструкцию выделено еще 70 миллионов рублей. Уже возведены павильон для занятия шахматами, перголы со столами для пинг-понга, площадка для занятий воркаутом, проведено дополнительное благоустройство. На очереди - ремонт двух спальных корпусов и создание дополнительной инфраструктуры для всесезонного досуга и отдыха детей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область – создаем будущее вместе

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России