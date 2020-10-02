В Волгограде создадут новую спортивную базу

В Кировском районе Волгограда построят стадион с футбольным полем и трибунами и другие плоскостные сооружения - новое спортивно-досуговое ядро формируется на базе ФОКа "Молодежный" и подразделения спортивной школы олимпийского резерва № 11.

По данным пресс-службы администрации региона, ФОК с двумя бассейнами и универсальным спортивным залом для игровых видов спорта построили в 2015 году. Сегодня здесь занимаются 400 человек. Однако количество желающих значительно превышает возможности учреждения.

- В ходе рабочей поездки на стадион "Темп" мы обсуждали одну из серьезных проблем - создание современного спортивного ядра в Кировском районе. Сегодня это единственный район в Волгограде и области, где нет такой базы, которую бы в дальнейшем можно было бы развивать, - говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Строительство спортивных объектов начнется в 2021 году. Глава региона поставил задачу обеспечить их транспортную доступность.

Губернатор также побывал в детском лагере "Орленок" в соседнем Красноармейском районе. Учреждение создали еще в годы Великой Отечественной войны. Первые 500 ребят приехали сюда на отдых в июле 1944 года. Лагерь тогда был палаточным, и только в 50-х годах здесь возвели деревянные корпуса, столовую и медпункт. В 80-х годах построили кирпичные здания и бассейн.

Обновление началось в 2016 году. Реконструировали бассейн, построили эстраду, обеденный зал в столовой, скалодром, площадку общественного и культурного пространства "Космос". Все за счет средств муниципалитета, региона и внебюджетных источников.

- Первые шаги по модернизации сделаны, и они достаточно успешные. В июне-июле следующего года посмотрим, как реализован второй этап, и примем окончательное решение по третьему, - отметил Андрей Бочаров. - Мы бы хотели видеть наш центр для отдыха и развития детей современным, отвечающим самым высоким требованиям в плане комфорта и безопасности.

В 2020 году из бюджета Волгоградской области "Орленку" на комплексную реконструкцию выделено еще 70 миллионов рублей. Уже возведены павильон для занятия шахматами, перголы со столами для пинг-понга, площадка для занятий воркаутом, проведено дополнительное благоустройство. На очереди - ремонт двух спальных корпусов и создание дополнительной инфраструктуры для всесезонного досуга и отдыха детей.