На Южном Урале решили отказаться от соревнований с участием детей

В Челябинской области в связи ухудшением эпидемиологической обстановки решено отказаться от проведения соревнований и других массовых спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних.

Соответствующее распоряжение подготовил в пятницу глава регионального минспорта Леонид Одер.

- Распоряжение носит рекомендательный характер, - пояснили в пресс-службе ведомства. - На деятельности спортивных школ и секций оно не скажется. До особого распоряжения они продолжат работу в обычном режиме.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приближается к 17 тысячам. С начала учебного года вирус выявлен у 126 школьников. Выздоровели и выписали из больниц 12,9 тысячи пациентов. Скончались 492 южноуральца.