На Урале беглый заключенный попался, поймав попутку с оперативниками

В Свердловской области осужденный добавил себе срока за побег. Он отбывал два года за мошенничество и кражу в колонии-поселении Каменска-Уральского, но летом этого года сумел сбежать. Правда, уже на следующий день его поймали на дороге, когда он остановил попутку.

"Из Каменска-Уральского беглец добрался до Екатеринбурга, потом собирался ехать в Первоуральск к друзьям. Он вышел на трассу и попытался поймать машину. Оперативники ГУФСИН в составе розыскной группы отрабатывали трассу Пермь-Екатеринбург и увидели голосующего в темноте мужчину. Приглядевшись, опознали беглеца", - рассказал глава пресс-службы ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.

Автостопщик оказался пьян, попросил подбросить его до Первоуральская. Оперативники пошли на хитрость, подыграли ему: усадили в автомобиль, вот только привезти не к приятелям, а в дежурную часть

Суд по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы) приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.