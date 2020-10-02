На Урале наградили лучших архитекторов и дизайнеров мира

Лучших архитекторов и дизайнеров планеты выбирают в Екатеринбурге уже в пятнадцатый раз. За время существования премии в ней приняли участие более девяти тысяч профессионалов из 30 стран. В этом году за победу боролись 450 специалистов из 22 стран, а также студенты десяти международных профильных вузов. Среди лауреатов - представители 17 городов России и 19 стран: Италии, Нидерландов, Польши, Греции, Кореи, Турции, Беларуси, Индии и других.

Члены жюри - легенды мировой архитектуры и дизайна: руководитель архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер (Великобритания), глава Kurv Architecture Карим Рашид (США), основатель и директор J. Mayer H. und Partner Юрген Майер (Германия), основатель, главный архитектор Sanjay Puri Architects Санжай Пури (Индия), вице-президент международной академии архитектуры Андрей Боков и другие.

Организаторы "Евразийской премии" признаются: то, как жюри оценивали работы в этом году, удивило.

- У нас среди лауреатов есть работа архитектурной студии из Бангладеша - это преобразование абсолютно катастрофического места, где была гниющая свалка мусора, вокруг огромный поселок "времянок" и дети, играющие на фоне этого апокалипсиса, - рассказывает директор конкурса Галина Букова. - Архитекторы преобразовали это место в благополучную среду: появился стадион, игровые площадки, творческие студии для жителей. Сразу резко снизился уровень преступности. И это несмотря на то, что контингент остался тот же. Там нет архитектурных шедевров, нет украшательства, но социальная роль архитектуры проявилась очень наглядно. А проект из благополучного Сингапура с бархатными зелеными холмами и идеальными картинками - действительно великолепная архитектурная работа - получил оценки ниже.

Вручение наград - одна из составляющих большого архитектурного саммита "АрхЕвразия", который проходит в эти дни в Екатеринбурге. В холлах участников и гостей встречали работы лауреатов конкурса. Среди них, к примеру, часовня для свадебных церемоний в Химеджи (Япония), выполненная в форме облака и окутанная стеклом; или, скажем, здание Йонас, интерьер которого выполнен в традициях деревянного судостроения - строение расположено на рукотворном острове в сердце Амстердама.

Основатель архитектурного бюро Андрей Дойницын из Ростова-на-Дону представлял сразу два проекта: обновленную набережную и переосмысленную с точки зрения общественного и жилого пространства старую конфетную фабрику. За оба получил награды.

- Вы не представляете, какой толчок даст нам эта премия, - сказал он. - Мы качнем не только Ростов, но и весь мир! Любая награда является большой радостью, не только моей, но и всего коллектива. Я 25 лет преподаю в Архитектурной академии, и во многих проектах участвовали мои студенты, это двойная и даже тройная радость для всех.

- Сейчас происходит важный процесс - переосмысление архитекторами своей роли, - говорит Галина Букова. - Архитекторы стараются вернуть архитектуре ее изначальное значение. "Индустриальный", девелоперский подход к проектированию и строительству стал возможен лишь потому, что роль архитектора была низведена до косметолога строительства, считают архитекторы-мыслители. Но только архитектор, по их мнению, может противостоять тенденции расчеловечивания окружающего пространства.