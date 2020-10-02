На Урале наградили лучших архитекторов и дизайнеров мира

Новости

"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам" 19:58
Захарова: Россия применит белорусские санкции против ЕС 19:57
Умер музыкант Александр Кальянов 19:48
Дело экс-руководителя московского ФГУП передано в суд 19:42
Скончался содержавшийся в СИЗО бывший сити-менеджер Миасса Арбадьевский 19:39
Ученые научились восстанавливать нервные клетки спинного мозга 19:34
Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси 19:16
Певицу Чичерину вывезли из опасной зоны в Карабахе, она вышла на связь 18:54
ВОЗ высказалась против жесткого повторного карантина в России 18:48
В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы 18:33
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 17:52
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ 17:52
В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок 17:43
Вышел трейлер "Ведьм" Роберта Земекиса 17:43
СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Нижнего Новгорода 17:39
Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы 17:37
Патрушев провел встречу с помощником Трампа по нацбезопасности 17:36
Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом 17:18
В Минске заявили о важности парламентской дипломатии 17:13
В Новгородской области арестован похититель подаренной президентом иконы 17:11
Мишустин сохранит программу переквалификации потерявших работу граждан 17:09
В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии 16:41
"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона 16:41
Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится раскрутка 16:38
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 18:38
Рубрика: Культура

На Урале наградили лучших архитекторов и дизайнеров мира

Текст: Ольга Штейн
Лучших архитекторов и дизайнеров планеты выбирают в Екатеринбурге уже в пятнадцатый раз. За время существования премии в ней приняли участие более девяти тысяч профессионалов из 30 стран. В этом году за победу боролись 450 специалистов из 22 стран, а также студенты десяти международных профильных вузов. Среди лауреатов - представители 17 городов России и 19 стран: Италии, Нидерландов, Польши, Греции, Кореи, Турции, Беларуси, Индии и других.

Члены жюри - легенды мировой архитектуры и дизайна: руководитель архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер (Великобритания), глава Kurv Architecture Карим Рашид (США), основатель и директор J. Mayer H. und Partner Юрген Майер (Германия), основатель, главный архитектор Sanjay Puri Architects Санжай Пури (Индия), вице-президент международной академии архитектуры Андрей Боков и другие.

Фото: iStock
Архитекторы рассказали, почему пора прекращать строить "человейники"

Организаторы "Евразийской премии" признаются: то, как жюри оценивали работы в этом году, удивило.

- У нас среди лауреатов есть работа архитектурной студии из Бангладеша - это преобразование абсолютно катастрофического места, где была гниющая свалка мусора, вокруг огромный поселок "времянок" и дети, играющие на фоне этого апокалипсиса, - рассказывает директор конкурса Галина Букова. - Архитекторы преобразовали это место в благополучную среду: появился стадион, игровые площадки, творческие студии для жителей. Сразу резко снизился уровень преступности. И это несмотря на то, что контингент остался тот же. Там нет архитектурных шедевров, нет украшательства, но социальная роль архитектуры проявилась очень наглядно. А проект из благополучного Сингапура с бархатными зелеными холмами и идеальными картинками - действительно великолепная архитектурная работа - получил оценки ниже.

Вручение наград - одна из составляющих большого архитектурного саммита "АрхЕвразия", который проходит в эти дни в Екатеринбурге. В холлах участников и гостей встречали работы лауреатов конкурса. Среди них, к примеру, часовня для свадебных церемоний в Химеджи (Япония), выполненная в форме облака и окутанная стеклом; или, скажем, здание Йонас, интерьер которого выполнен в традициях деревянного судостроения - строение расположено на рукотворном острове в сердце Амстердама.

Основатель архитектурного бюро Андрей Дойницын из Ростова-на-Дону представлял сразу два проекта: обновленную набережную и переосмысленную с точки зрения общественного и жилого пространства старую конфетную фабрику. За оба получил награды.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина

- Вы не представляете, какой толчок даст нам эта премия, - сказал он. - Мы качнем не только Ростов, но и весь мир! Любая награда является большой радостью, не только моей, но и всего коллектива. Я 25 лет преподаю в Архитектурной академии, и во многих проектах участвовали мои студенты, это двойная и даже тройная радость для всех.

- Сейчас происходит важный процесс - переосмысление архитекторами своей роли, - говорит Галина Букова. - Архитекторы стараются вернуть архитектуре ее изначальное значение. "Индустриальный", девелоперский подход к проектированию и строительству стал возможен лишь потому, что роль архитектора была низведена до косметолога строительства, считают архитекторы-мыслители. Но только архитектор, по их мнению, может противостоять тенденции расчеловечивания окружающего пространства.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года