В Челябинске появится еще пять стационарных постов мониторинга воздуха

В Челябинске появится пять постов мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий. Распоряжение о выделении средств на их строительство подписал в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.

- Посты будут установлены на границе санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК: три - в Калининском районе, два - в Металлургическом районе Челябинска, - пояснили в пресс-службе правительства области. - По поручению Алексея Текслера в регионе формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха, в которую до конца 2020 года будут включены 17 постов мониторинга, информация из которых будет направляться в единый диспетчерский центр.

Основная цель организации единого центра сбора и обработки данных - автоматизация сбора информации о наблюдениях от всех лабораторий, расположенных на территории Челябинской области. Вся эта информация будет анализироваться, чтобы своевременно информировать органы власти и население о качестве атмосферного воздуха, отметили в правительстве региона.