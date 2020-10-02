Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда поменяла в документах отчество. Теперь она не Васильевна, а Ириновна.

Девушке удалось вписать имя матери в паспорт без всяких препятствий. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Аллу Чикинду. Отмечено, что в ЗАГСе не интересовались мотивами смены отчества, и просто попросили вписать новое.

⁃ По моим ощущениям, это становится нормальной практикой. После того, как я увидела несколько новостей о том, что люди так делают, я тоже решила попробовать, и у меня получилось с первого раза. Я подумала, что это хорошая идея - отдать дань уважения моей маме, - рассказала горожанка.

По ее мнению, это неправильно, что мать фигурирует только в свидетельстве о рождении человека, в то время как отец - обычно дважды, в фамилии и отчестве.