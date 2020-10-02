"Роскосмос" намерен построить конкурента Crew Dragon

Госкорпорация Роскосмос заключила соглашение с частной компанией "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) для постройки многоразового транспортного космического корабля, который сможет доставлять и возвращать грузы на МКС вдвое дешевле, чем корабль Crew Dragon Илона Маска. Об этом сообщает РБК.

Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит отказаться от сотрудничества. В январе 2020 года в интервью "РГ" председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов рассказал, что многоразовый грузовой корабль "Арго" сыграет роль некого стенда для отработки новых технологий, которые в последующем будут реализованы в новой и более совершенной версии корабля. Он привел некоторые технические данные корабля: объем грузового отсека - 11 куб. м. Диаметр - 4,1 м. Высота - 5,6 м. Полная масса корабля - 11,5 тонны.

"Аппарат сможет доставлять на орбиту 2 тонны груза и спускать на Землю 1 тонну. Последнее - очень важно. Сейчас у России нет возможностей возвращать на Землю такую массу грузов, а это серьезный фактор для развития промышленного производства в космосе. Корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете - месяц.

Его можно будет использовать для проведения исследований на борту, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов на Землю. И, собственно, о многоразовости: корабль будет взлетать и возвращаться не менее 20 раз", - заметил Сергей Сопов. Посадка "Арго" будет осуществляется с помощью выдвижного амортизирующего щита, что обеспечивает высокий уровень безопасности при приземлении на неподготовленную поверхность. Корабль создается не сам по себе. Он станет частью многоразовой транспортной космической системы.