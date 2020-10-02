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02.10.2020 10:13
Рубрика: Общество

"Роскосмос" намерен построить конкурента Crew Dragon

Текст: Наталия Ячменникова
Госкорпорация Роскосмос заключила соглашение с частной компанией "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) для постройки многоразового транспортного космического корабля, который сможет доставлять и возвращать грузы на МКС вдвое дешевле, чем корабль Crew Dragon Илона Маска. Об этом сообщает РБК.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит отказаться от сотрудничества. В январе 2020 года в интервью "РГ" председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов рассказал, что многоразовый грузовой корабль "Арго" сыграет роль некого стенда для отработки новых технологий, которые в последующем будут реализованы в новой и более совершенной версии корабля. Он привел некоторые технические данные корабля: объем грузового отсека - 11 куб. м. Диаметр - 4,1 м. Высота - 5,6 м. Полная масса корабля - 11,5 тонны.

Фото: Роскосмос
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"Аппарат сможет доставлять на орбиту 2 тонны груза и спускать на Землю 1 тонну. Последнее - очень важно. Сейчас у России нет возможностей возвращать на Землю такую массу грузов, а это серьезный фактор для развития промышленного производства в космосе. Корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете - месяц.

Его можно будет использовать для проведения исследований на борту, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов на Землю. И, собственно, о многоразовости: корабль будет взлетать и возвращаться не менее 20 раз", - заметил Сергей Сопов. Посадка "Арго" будет осуществляется с помощью выдвижного амортизирующего щита, что обеспечивает высокий уровень безопасности при приземлении на неподготовленную поверхность. Корабль создается не сам по себе. Он станет частью многоразовой транспортной космической системы.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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