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02.10.2020,  
11:34
Текст:  Алексей Иванов

Российский экзоскелет оценили в США

На представленное в начале недели видео с демонстрацией возможностей нового экзоскелета для российских военнослужащих обратили внимание в США. По мнению ряда западных экспертов, это большой шаг вперед по сравнению с тем, что было создано ранее, а сами американские военные пока отстают в этой сфере.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомним, экзоскелет скрывается под одеждой и не сковывает движения солдата, при этом облегчает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. При собственном весе в шесть килограммов он позволяет легко переносить до 60 килограммов боевого снаряжения. Суставы экзоскелета могут блокироваться, чтобы выдерживать более тяжелые нагрузки или для длительного нахождения в определенной позе.

- Отличительной чертой экзоскелета является тот факт, что он позволяет солдату более или менее свободно передвигаться, - сообщил порталу Task & Purpose аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт. - Это важно, потому что другие модели экзоскелетов ограничивают возможности солдата.

Разработка экзоскелетов, в том числе для экипировки будущего "Ратник-3", показывает, что российские военные значительно опережают Соединенные Штаты в этом направлении, считает издание. Последняя американская разработка -Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS) была признана неудачной, так как разработчикам так и не удалось нормально интегрировать все подсистемы боевого костюма. В настоящее время армия США готовит техзадание для совершенно нового экзоскелета, который поможет солдатам стать быстрее и сильнее, снижая при этом усталость.

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