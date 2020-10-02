Российской туротрасли может потребоваться два года на восстановление

Российской туристической отрасли может потребоваться от одного до двух лет для восстановления после пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

"Думаю, что выход турбизнеса из этой ситуации будет достаточно длительным. Мы думаем, что где-то это займет примерно год-полтора-два минимум для того, чтобы вернуться к объемам, которые мы имели перед пандемией", - сказал Андрей Игнатьев.

Общие потери отрасли из-за пандемии коронавируса он оценил в 1,5 трлн рублей. "Общий порядок потери туриндустрии оценивается в 1,5 трлн рублей - это общие потери. Это гостиничный сектор и ресторанный сектор", - отметил он, уточнив, что недополученные средства от въездного туризма оцениваются в 7-8 млрд долларов.