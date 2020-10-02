Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке

"Мы обратили внимание на то, что на здании Manhattan Mini Storage есть баннер со словами "голосовать, потому что уроки русского дороги", - пояснила Сабельник, предположив, что авторы надписи намекают на российское вмешательство в американские выборы. Россия неоднократно отрицала эти обвинения, заявляя, что они были придуманы, чтобы оправдать поражение на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и отвлечь внимание общественности от реальных случаев фальсификации выборов и коррупции.
CRA направила письмо руководству Manhattan Mini Storage, призывающее компанию удалить баннер и не размещать такие надписи в будущем. "Честно говоря, я не жду письма в ответ, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что они проконсультируются со своим адвокатом, прежде чем ответить", - подчеркнула Сабельник.
По ее словам, многие россияне, живущие в Соединенных Штатах, помогли стране стать процветающей, и многие очень известные русские внесли свой вклад в благополучие Америки. Сабельник признала право американцев вывешивать любые баннеры, но призвала их авторов не оскорблять другие этнические группы.
Еще одна организация американской русской диаспоры - Совет русского сообщества США - также направила письмо в Manhattan Mini Storage, призывая компанию удалить баннер и угрожая судебным иском, если она проигнорирует этот призыв, сообщает издание UrduPoint News.