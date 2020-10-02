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Рубрика: В мире

Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке

Текст: Андрей Васильев
Президент Конгресса русских американцев (CRA) Наталья Сабельник сообщила в интервью агентству Sputnik, что организация попросила нью-йоркскую компанию удалить провокационную антироссийскую надпись на баннере, поскольку текст содержит "этническую дискриминацию".

"Мы обратили внимание на то, что на здании Manhattan Mini Storage есть баннер со словами "голосовать, потому что уроки русского дороги", - пояснила Сабельник, предположив, что авторы надписи намекают на российское вмешательство в американские выборы. Россия неоднократно отрицала эти обвинения, заявляя, что они были придуманы, чтобы оправдать поражение на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и отвлечь внимание общественности от реальных случаев фальсификации выборов и коррупции.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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CRA направила письмо руководству Manhattan Mini Storage, призывающее компанию удалить баннер и не размещать такие надписи в будущем. "Честно говоря, я не жду письма в ответ, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что они проконсультируются со своим адвокатом, прежде чем ответить", - подчеркнула Сабельник.

По ее словам, многие россияне, живущие в Соединенных Штатах, помогли стране стать процветающей, и многие очень известные русские внесли свой вклад в благополучие Америки. Сабельник признала право американцев вывешивать любые баннеры, но призвала их авторов не оскорблять другие этнические группы.

Еще одна организация американской русской диаспоры - Совет русского сообщества США - также направила письмо в Manhattan Mini Storage, призывая компанию удалить баннер и угрожая судебным иском, если она проигнорирует этот призыв, сообщает издание UrduPoint News.

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