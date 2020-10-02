РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) презентовала 2 октября концепт нового плацкартного вагона, оснащенного более длинными полками. Вагон выставили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Все желающие могут осмотреть его снаружи и внутри. Демонстрация нового вагона пройдет до 16 октября, пояснили "РГ" в пресс-службе компании.

Концепция направлена на создание персонального пространства для каждого пассажира. В частности, в основном отсеке полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа. Кроме того, стены между отсеками выполнены в виде отодвигающихся перегородок. Вагон оснащен розетками, USB-портами и индивидуальными светильниками.

Как сообщили в РЖД, полки в вагоне более длинные - 180 см, а не 170, как было раньше. Прототип разработан российской компанией "Трансмашхолдинг" для "Федеральной пассажирской компании", дочернего предприятия РЖД. Ранее макет нового вагона уже показывали в ноябре прошлого года. Но теперь он выполнен в натуральную величину.

Новый вагон планируется запустить на линию для сертификационных испытаний в первом квартале следующего года.