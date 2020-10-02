Сирены оповещения о ЧС проверят в пятницу по всей России

В рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне в пятницу, второго октября, по всей России включат сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях. Исключением станет лишь Москва.

Конкретное время запуска электросирен и громкоговорителей определяют главы регионов. В некоторых субъектах будет заменен сигнал телевидения и радио, пишет ТАСС. В МЧС подчеркивают, что это плановая подача звуковых сигналов, граждан просят сохранять спокойствие.

Тренировки начнутся с Дальнего Востока. В каждом регионе страны специалисты будут отрабатывать действия в тех ЧС, которые характерны для данной местности.