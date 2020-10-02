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Рубрика: Экономика

Сколько грибов и ягод заготовили в лесах России

Текст: Алексей Дуэль
Помимо древесины, леса России позволяют заготавливать огромное количество разнообразных вкусных и полезных вещей - от грибов и орехов до живицы, пробки и лекарственных растений. Одних только грибов для нужд производства за прошлый год собрали около 65 тонн на 30 тысячах арендованных для этой цели гектаров.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Это не обычная любительская "тихая охота" - речь идет именно о коммерческих заготовках. Как уточняет Рослесинфорг, самый крупный арендованный участок площадью в 20 га расположен в Томской области, на нем собрали 50 тонн грибов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Всего промышленным сбором грибов в российских лесах занимаются 25 организаций. Больше всего их в Калужской области и Северной Осетии - на каждый из этих регионов приходится по полторы тонны заготовленных грибов.

Кроме того, в почете и лесная ягода. Ее официально собирает 31 заготовитель, все вместе они арендовали с этой целью 6 тыс. га угодий в восьми регионах страны. Половина этих участков находится в Приморье. Там два бизнесмена организовали сбор 10 тонн ягод. Общий "урожай" лесной ягоды в прошлом году в России составил 54 тонны.

"Нужно отметить, что за последние пять лет заготовка грибов увеличилась [многократно] - в 2014 году их собрали 2,6 тонны, а ягод более чем в 20 раз - в российских лесах по данным 2014 года их собрали 16,7 тонн", - отметили в Рослесинфорге.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика АПК Правительство Минприроды Рослесхоз

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