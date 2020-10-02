Скончался содержавшийся в СИЗО бывший сити-менеджер Миасса Арбадьевский

В столичной больнице умер бывший сити-менеджер Миасса Виктор Арбадьевский, который обвинялся в бандитизме и содержался в СИЗО №12. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

"2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Ардабьевский В., который ранее содержался в СИЗО-12. В больнице он находился с 18 сентября. УФСИН по Москве. - Предварительная причина смерти - хронические заболевания", - заявили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, у арестованного было воспаление поджелудочной железы. Факт смерти Ардабьевского подтвердил ТАСС в пятницу его адвокат Евгений Мартынов. "Факт смерти подтверждаю. Умер сегодня днем в больнице в Москве, где проходил лечение", - сказал защитник, не приводя подробностей об обстоятельствах смерти.

Ардабьевского уволили в октябре 2013 года, после того как против него было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, бывший сити-менеджер обвиняется в организации убийств по найму местных коммерсантов в 2005 и 2008 годах. Дело Ардабьевского выделено в отдельное производство из общего дела о бандитизме, по которому проходят девять обвиняемых. Вину он не признал.